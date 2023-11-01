«Дала себе слово»: 70-летняя пенсионерка отправилась в метель в горы Южного Урала

Целеустремленную челябинку с подругой пришлось выручать спасателям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, метель, обильные снегопады, предостерегающие и неутешительные прогнозы погоды, закрытые для движения транспорта дороги, низкие ночные температуры и даже слабое знание местности – ничто из этого не отвратило двух жительниц региона от пешего перехода по горному маршруту.

По словам одной из пострадавших, 70-летней жительницы Челябинска, оказавшись в прошлом году на краю смерти, она приняла решение покорить все вершины Южного Урала. Часть программы удалось выполнить в благоприятных условиях, а с последствиями очередного удивительного и непредсказуемого «покорения» пришлось разбираться спасателям.

Утром 31 октября, невзирая на непогоду, две женщины вышли в безлюдный район самого длинного, протяженностью 68 километров, на территории области хребта Уреньга. Пройдя около 9 километров, они сбились с пути, а с наступлением темноты по телефону обратились за помощью.

Вести поиск заблудившихся в горно-таежной местности, в метель, ночью, в отсутствие дорог, при высоте снежного покрова более 50 сантиметров позволяет только подготовка спасателей.

На снегоходе, с использованием фонарей, с 19 до 23 часов, дежурная смена Златоустовского отряда областной ПСС провела обследование указанного района, обнаружила и эвакуировала пострадавших. Медицинская помощь женщинам, к счастью, не потребовалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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