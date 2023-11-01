В Челябинской области третью неделю растет заболеваемость коронавирусом

С первой декады октября заболеваемость COVID-19 выросла среди южноуральцев в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 23 по 29 октября) зарегистрированы 471 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Это на 23,2% больше, чем неделю назад, и на 49,5% выше, нежели в первую полную неделю октября.

«Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 91,08% в структуре. Отмечался рост заболеваемости в возрастных группах: 1-6 лет – на 2 случая, 7-14 лет – на 6 случаев, 18-29 лет – на 24 случая, 30-49 лет – на 23 случая, 50-64 лет – на 20 случаев, 65 лет и старше – на 16 случаев. Снижение заболеваемости отмечалось в возрастной группе дети до года – на 2 случая, 15-17 лет – на 1 случай», – уточнили санитарные врачи региона.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 417 тысяч 368 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения – 12 тысяч 208,7).

Челябинск, Виктор Елисеев

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