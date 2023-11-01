Все будет хорошо, но через 10 лет: в Челябинске утвердили проект реконструкции ливневок

В Челябинске утвердили схему ливневой канализации и проект ее реконструкции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, документ был рассмотрен вчера, 31 октября, на заседании Челябинской городской Думы.

«В рамках подготовки проекта были проведены работы по обследованию не только муниципальных сетей, но и всей системы отвода поверхностных талых и ливневых вод города, – рассказали в городской администрации. – Результатом масштабного исследования стало создание электронной модели с четким пониманием принадлежности сетей и их состояния, определение проблемных участков и разработка перечня мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения, в том числе очистных сооружений».

Проект реконструкции рассчитан на период до 2033 года. На следующий год МБУ «ЭВИС» уже выделено 112 миллионов рублей на приобретение дополнительной техники для содержания и эксплуатации ливневой канализации, сформирован первоочередной план по ликвидации мест подтопления: устройство дополнительных дождеприемных решеток, укладка перепускных труб и восстановление водоотводных лотков.

Напомним, челябинцы не первый год жалуются на неудовлетворительную работу ливневой канализации в городе: после каждого более или менее крупного дождя улицы областного центра начинает топить.

Зачастую дождевые потоки обрушиваются на торговые центры, дороги превращаются в настоящие реки, где запросто может утонуть автомобиль, в частных домах топит подвалы и погреба.

Интересно, что объяснения проблемы у властей все это время разнились. То чиновники заявляли, что виной всему отсутствие ливневой канализации. То упрекали подрядчиков, пренебрегающих содержанием и ремонтов ливневок, или дорожников, забывающих после ремонта их восстановить. А в конце июня прошлого года мэр Челябинска Наталья Котова и вовсе обвинила в происходящем... провокаторов. По словам чиновницы, некие личности специально бросают на ливневки мешки с мусором, чтобы вода не уходила, и на этом «ловят хайп». Правда, конкретных примеров она не привела, но потребовала рассказывать о таких случаях: «Чтобы жители понимали с кем имеют дело».

Однако в итоге выяснилось, что проблема не в неуловимых диверсантах, а в банальной нехватке ливневых канав и колодцев. Это признали после очередных потопов текущего года и сами городские власти: оказалось, что на многих участках ливневой канализации попросту нет. Дело в том, что подрядные организации, занимавшиеся ремонтом и строительством дорожного полотна, попросту не сделали ее, понадеявшись на ландшафт и естественный уклон.

В итоге в течение года «кропотливой работы», как пишет пресс-служба Челябинской городской Думы, чиновники мэрии выявили около 1 тысячи километров существующих сетей ливневой канализации и дренажной системы. А до 2033 года необходимо будет построить еще 410,97 километра самотечных сетей ливневой канализации, а также больше 16 километров напорных сетей ливневой канализации.

Все это, по задумке авторов документа, «позволит повысить уровень комфорта населения за счет надлежащего отведения поверхностных и сточных вод в системы ливневой канализации, сокращения подтоплений пешеходных коммуникаций и проезжей части улично-дорожной сети в период сильных дождей, а также улучшить экологическую обстановку в Челябинске за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличить срок службы дорожного покрытия». Но произойдет это, видимо, только через 10 лет. Может быть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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