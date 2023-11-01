Оставила детей без подарков: в Челябинской области будут судить экс-завотделом муниципального учреждения культуры

Бывшая заведующая отделом по работе с детьми и подростками бюджетного учреждения Увельского района ответит за растрату.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, за три года женщина умудрилась присвоить почти полмиллиона рублей из бюджета.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год министерство образования и науки Челябинской области предоставляло властям Увельского района субсидии из областного бюджета на организацию мероприятий в рамках национального проекта «Образование».

Ответственной за их проведение была работавшая тогда заведующей отделом по работе с детьми и подростками муниципального бюджетного учреждения культуры женщина. Среди прочего чиновница занималась приобретением сувениров для участников мероприятий. При этом заказы получала у поставщиков лично. А заодно просила контрагентов заменить товары, указанные в спецификации, более дешевыми, либо передать ей вместо них деньги.

Мало того, предприимчивая заведующая умудрилась оформить акты о списании материальных запасов даже по тем мероприятиям, которые не проводились. «Лишние» сувениры она забирала себе.

Таким образом женщина похитила вверенное ей имущество на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении увельчанки направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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