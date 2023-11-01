«Трактор» едва не упустил победу в матче против аутсайдера КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашнем корте в овертайме обыграл «Адмирал» из Владивостока – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клуб с Дальнего Востока в настоящее время занимает последнее место в таблице Континентальной хоккейной лиги. Однако встречи с ним никогда не бывают легкими для «черно-белых».

Не стал исключением и сегодняшний матч на ледовой арене «Трактор».

Уже на 4-й минуте встречи хозяева оказались в роли догоняющих: игроки «Адмирала» убежали в быструю атаку, Джованни Фьоре по центру вошел в зону и бросил по воротам хозяев низом. Зак Фукале щитком отбил шайбу, но первым к ней подоспел Руслан Ибатуллин – 1:0 в пользу «моряков».

Лишь во втором периоде челябинцам удалось отыграться. Произошло это, когда хозяева играли в большинстве. На 25-й минуте матча Семен Дер-Аргучинцев от борта сделал наброс на пятак, а Чарльз Робинсон в касание переправил шайбу в дальний угол гостей – 1:1.

На 37-й минуте «черно-белые» еще раз реализовали свое численное преимущество: получив пас от Владимира Ткачева Сергей Телегин мощным броском от синей линии отправил шайбу под перекладину голкипера «Адмирала» – 2:1.

Этот счет сохранялся до последних минут третьего периода. Но на 58-й минуте встречи Евгений Лисовец от борта бросил в центр, а подоспевший к шайбе Дмитрий Бучельников ударил точно в угол – 2:2, игра переходит в овертайм.

И все-таки в дополнительное время удача улыбнулась челябинцам: на 63-й минуте матча Максим Шабанов прорвался по центру, выкатился на пятак и расстрелял ворота «моряков» – 3:2, «Трактор» продляет победную серию до четырех матчей и в пятницу вновь сыграет на своей площадке с «Адмиралом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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