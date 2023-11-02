2 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

02.11.2023, четверг

10:00, 11:00 Челябинск – Уроки исторического просвещения «Под звон колоколов единство обрели» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция о льготной категории абитуриентов вузов и ссузов (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й эт.)

11:00 Челябинск – Презентация работы отделения неврозов в рамках международной недели осведомленности о стрессе и сохранения душевного комфорта (ОКСПНБ №1, ул. Кузнецова, 2а, корп. 1)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная работе мобильного приложения «Госуслуги.Дом», разработанного, чтобы упростить жизнь в многоквартирном доме (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Русская матрешка»: беседа о Дне народного единства, изготовление матрешки в технике оригами для школьников начальной школы (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе рукодельниц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 – 17:00 Челябинск – Исторический экскурс «Истоки народного единства» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса»: шахматный турнир ко Дню народного единства (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Русская матрешка»: рассказ о России, чтение стихов, изготовление аппликации «Матрешка» для детей 3-4 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: лекция доктора наук, директора института философии ЮУрГУ Артура Дыдрова «Репрезентации телесности в интернет-микформатах: от мемов до шорт сториз» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

18:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: совместная программа «Уральского диксиленда» и школы танцев «Вероника». Ведущая – Наталья Риккер (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

18:00 Челябинск – Бридж-собрание в Доме Общественного собрания (Дом Покровского, ул. Труда, 98)

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