Минфин Челябинской области предлагает принять бюджет с дефицитом в 47 миллиардов

Южноуральское правительство сформировало проект бюджета на ближайшую трехлетку. Главный финансовый документ, сформированный региональным кабмином на 2024-2026 годы, внесен на рассмотрение депутатов ЗСЧО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, исходя из складывающихся в экономике трендов, прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов на 2024 год сформирован в объеме 228,5 миллиарда рублей с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 26,3%, а к уточненным показателям этого года – на 13%.

В целом доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 миллиарда рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 11,9%.

«При этом мы ожидаем дополнительное распределение федеральных средств в рамках рассмотрения федерального бюджета во втором чтении. Соответственно, динамика по доходам и расходам скорректируется в большую сторону», – объяснил глава минфина Челябинской области Андрей Пшеницын.

Общий объем расходов, планируемый на 2024 год, составляет 295,5 миллиарда рублей, что на уровне показателей первоначального плана по расходам 2023 года. При этом порядка 70% от указанной суммы – это расходы социального характера.

Дефицит запланирован на уровне 46,9 миллиарда рублей. В качестве источников его покрытия предусмотрены целевые федеральные инфраструктурные бюджетные кредиты и коммерческие заимствования, которые на данном этапе планируются исключительно для подстраховки исполнения бюджета.

Отметим, что дефицит в новом проекте бюджета ощутимо ниже заявленного на 2023 год. Так, в представленном в ноябре прошлого года проекте главного финансового документа на 2023-2025 годы он оценивался в 51,5 миллиарда рублей. После сентябрьской корректировки «дыра» в казне выросла до 55,7 миллиарда рублей.

Вместе с тем, в прошлогоднем законе о бюджете области его дефицит на 2024 год планировался в объеме 37,8 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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