В большом пожаре под Магнитогорском погибли скотник и несколько сотен животных

Из-за вспыхнувшей электроплитки на ферме в Агаповском районе произошел большой пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в поселке Ближний Агаповского района.

Пожар вспыхнул в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы. Над электроплиткой оставили сушиться вещи, оставив прибор без присмотра. Это, вероятно, и стало причиной возгорания, считают пожарные.

«При разборе пожара обнаружен погибший мужчина – работник фермы. Так же погибло 250 свиней и 10 телят. Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один работник, он отравился продуктами горения», – рассказали представители экстренного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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