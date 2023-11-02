На Южном Урале задержали силовика, сливавшего данные бойцов СВО украинцам

Инспектор ГИБДД больше полугода отправлял данные участников СВО родственнику с той стороны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 48-летний полицейский в течение восьми месяцев передавал личную информацию своему брату, проживающему на Украине. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.

Известно, что мужчина родился в УССР. В детстве переехал вместе с родителями – военными строителями – в ЗАТО Озерск. Впоследствии устроился на работу в ГИБДД.

Имея доступ к закрытой базе личных данных, он переправлял их оставшемуся жить в соседнем государстве родственнику. Всего озерчанин слил информацию почти о 1 тысяче 300 человек, в основном, участниках специальной военной операции.

Это продолжалось с января по сентябрь текущего года. Инспектора задержали сотрудники ФСБ. Суд отправил южноуральца на 2 месяца в СИЗО.

Ему уже предъявлено обвинение в государственной измене. По этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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