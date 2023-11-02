Таможенники не пустили в Челябинскую область 240 контрафактных баскетбольных мячей

Уральские таможенники не пропустили 240 контрафактных баскетбольных мячей общей стоимостью больше 800 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской таможни, спортивная продукция была маркирована товарными знаками известной компании, однако у декларанта из Челябинска отсутствовали разрешения правообладателей. Поэтому выпуск в свободное обращение прибывших из Китая мячей приостановили.

Экспертиза подтвердила, что нанесенный на надувные баскетбольные мячи лейбл схож до степени смешения с логотипом известного спортивного бренда. В КНР товар приобрели по цене 5 тысяч 320 юаней за 240 штук. Средняя рыночная стоимость одного мяча в России оценивается в 3 тысячи 419 рублей.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконного использования чужого товарного знака. Судом вынесено решение о конфискации товара и штрафе. На сегодняшний день принимаются меры по безвозмездной передаче баскетбольных мячей в социальные учреждения.

«В этом году инспекторы Уральской электронной таможни выявили около 20 тысяч единиц контрафактной продукции. Чаще всего такие товары ввозят из стран Юго-Восточной Азии – детские игрушки, одежда, запчасти. Если безопасность контрафакта подтверждена, его направляют нуждающимся. Так, с 2018 года мы передали в детские дома и социальные центры Свердловской и Челябинской областей около 4 тысяч игрушек. В этом году – более 36 тысяч кремов для рук», – отметил начальник подразделения Сергей Епифанов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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