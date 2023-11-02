В Японии ввели «рыбные дни»

Японское правительство объявило о введении ежемесячных «рыбных дней».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем решении управление рыболовства Японии известило сегодня, 2 ноября.

Теперь по инициативе ведомства с 3 по 7 число каждого месяца будут проходить «рыбные дни».

Одна из причин нововведения – стремление японского правительства преодолеть тенденцию к снижению потребления морепродуктов среди жителей страны. В последние годы все большее место в рационе японцев занимают мясо и рыба. Как отмечают эксперты, они стоят дешевле рыбы, и это играет не последнюю роль в выборе при затянувшейся экономической рецессии.

Повлияло на решение чиновников и резкое снижение экспорта рыбной продукции после отказа Китая от закупок из-за решения о сбросе технической воды с АЭС «Фукусима-1». Японское правительство настаивает, что за время, прошедшее после аварии на атомной станции в 2011 году, вода полностью очищена от всех вредных веществ, за исключением трития. Но ни эти утверждения, ни выступления экспертов, ни пиар-акции с участием высокопоставленных чиновников, употреблявших рыбные блюда «после Фукусимы», не убедили китайских партнеров. Между тем, в прошлом году Китай закупил у страны восходящего солнца рыбы и рыбной продукции на 87,1 миллиарда иен (630 миллионов американских долларов).

Теперь объемы рыбной продукции и морского гребешка, направлявшиеся ранее в Китай, необходимо реализовать внутри страны. Этому и призваны помочь «рыбные дни».

Правительство решило сделать ставку на активную пропаганду потребления морепродуктов с участием звезд телешоу, поп-артистов и других известных личностей, а также открытия рыбных ресторанов. Поддержать усилия чиновников готовы порядка 800 компаний – на сегодня соглашения с японским кабинетом министров подписали около 600 бизнес-структур.

Отметим, что даже после снижения потребления рыбы в Японии, в год рядовой японец съедает 23,2 килограмма. В России по итогам 2022 года среднедушевое потребление морепродуктов едва превысило 19 килограммов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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