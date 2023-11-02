Иностранец, расправившийся с челябинкой в баре, получил 9 лет строгача

В Челябинске огласили приговор ревнивцу, набросившемуся на челябинку с ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 50-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии виновным в убийстве.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 5 августа текущего года в одном из баров, расположенных на северо-западе областного центра. 50-летний выходец из Средней Азии пришел туда с ножом, узнав, что женщина, с которой он долгое время поддерживал отношения, встречается с другим мужчиной.

Ревнивец нанес челябинке не менее шести ударов в грудь и шею, после чего сбежал. Во время нападения он был пьян.

Потерявшую много крови горожанку госпитализировали. Шесть дней врачи боролись за жизнь женщины. 11 августа челябинка скончалась. После этого иностранец сдался полиции.

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Кроме того, в пользу дочери погибшей взыскано 1,5 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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