В Кунашакском районе объявили о начале выборов главы

В одном из муниципалитетов Челябинской области стартовали выборы главы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 ноября, собрание депутатов Кунашакского района объявило о начале выборов руководителя муниципалитета.

Документы претендентов будут принимать с 7 по 16 ноября. Решение о назначении главы планируется принять на пленарном заседании районного парламента 25 декабря текущего года.

Напомним, пост главы Кунашакского района стал вакантным после смерти 24 сентября действовавшего главы Сибагатуллы Аминова. Исполняющей руководителя муниципального образования в настоящее время является председатель контрольно-счетной комиссии муниципалитета Венера Юсупова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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