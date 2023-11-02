Россиянин стал мэром в Колумбии

45-летний профессор из России стал мэром города Тунха на западе Колумбии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Михаил Краснов родился в Саратове. Получил докторскую степень по экономической социологии и демографии в Волгоградском государственном университете, также имеет степени магистра в области экономики, социологии, международных отношений и педагогики. Говорит на шести языках.

В Тунху он приехал в 2008 году в качестве студента по обмену и решил остаться. Впоследствии получил гражданство Колумбии (сохранив российское), преподавал в нескольких университетах Колумбии, а сейчас работает экономистом в Берлинском университете имени Гумбольдта.

На выборах мэра Тунхи Краснов набрал 31,55% голосов, его кандидатуру поддержали более 26 тыс. избирателей. За ближайшего соперника проголосовали 16 тысяч избирателей, пишет El Tiempo.

Всего в городе живет 180 тысяч человек. Россиянин будет руководить им с 2024 по 2027 год.

Тунха, Игорь Юров

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