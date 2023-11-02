В Челябинской области высадился десант московских силовиков

Комиссия из Генпрокуратуры начала масштабную проверку на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работать представительная комиссия из центрального аппарата Генеральной прокуратуры России начала в понедельник, 30 октября. Об этом сообщили ряд федеральных телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники.

«В Челябинскую область направлена следственная группа из Генеральной прокуратуры РФ, – пишет канал BRIEF. – Группу сопровождают сотрудники ФСБ».

При этом челябинцы уже заметили, что в составе комиссии нет даже представителей УрФО – только москвичи. Некоторые местные эксперты не исключают, что претензии федерального центра могла вызвать чересчур тесная связь южноуральских силовиков с местными властями, а в Челябинск его эмиссары прибыли, чтобы «оживить» расследование ряда резонансных уголовных дел. И прогнозируют, что приезд московских силовиков будет иметь не только процессуальные, но и кадровые последствия, в том числе для местных элит.

Напомним, отстраненного от работы руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова временно заменил Алексей Колбасин, переведенный на Южный Урал только весной этого года и не успевший «обрасти связями».

Впрочем, федеральные каналы больше склоняются к тому, что визит комиссии не имеет прямого отношения к действиям местных властей, а ставит своей целью, в первую очередь, разрешение внутренних вопросов в правоохранительной системе региона.

«Прокурорским» поставлена задача навести порядок в местных органах МВД и прокуратуры, в частности в Магнитогорске, – пишет телеграм-канал «Одет аккуратно. Борода черная». – Группа, работу которой сопровождает ФСБ, должна поставить точку в серии увольнений и арестов, в рамках которой ранее были арестованы экс-начальник угрозыска Магнитогорска Мурат Ахметов, «пенсионерка из прокуратуры» Надежда Богухвал, а также решением Александра Бастрыкина уволен экс-начальник областного СК Петр Решетников».

Напомним, экс-замначальника УМВД по Магнитогорску в марте этого года был признан виновным в мошенничестве, экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Богухвал проходит по уголовному делу о сбыте наркотиков, фигурантами которого являются также двое бывших сотрудников магнитогорской полиции (причем о выходе на пенсию стало известно лишь после ее задержания). Петр Решетников ушел в отпуск после того, как его и его подчиненных глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал за разгул в Челябинской области этнической преступности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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