Бизнес-империя бывшего южноуральского губернатора продолжает разваливаться

Еще одна структура бизнес-империи Дубровских объявлена банкротом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с иском о признании банкротом принадлежавшей сыну экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александру компании в суд обратилась конкурсный управляющий АО «ПО «Монтажник» Елена Соломка.

О намерении пойти на такой шаг г-жа Соломка извещала еще в мае текущего года. Поводом послужил долг «Челябстройкомплекта» перед ПО «Монтажник» в 12,8 миллиона рублей.

В конце октября Челябинский арбитражный суд иск удовлетворил, введя в ООО процедуру банкротства и назначив конкурсного управляющего.

Напомним, ПО «Монтажник» также связано с бизнес-империей Дубровских. Активно о нем заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели.

В 2019 году Дубровский ушел в отставку с поста губернатора, после чего покинул страну. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы с ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

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