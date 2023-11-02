В школах Челябинска и Магнитогорска введен карантин по коклюшу

В 15 образовательных учреждениях Челябинской области с начала учебного года объявляли карантинные мероприятия после заболевания коклюшем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе к числу образовательных организаций, где введены ограничительные мероприятия, добавился лицей №95 в Челябинске.

У ученика одного из классов диагностирован коклюш, и с 3 ноября там введен карантин. Об этом сообщили родители школьников. «Класс закрыт на карантин, – цитирует 74.ру челябинцев. – Очень много детей из других классов тоже ходят и кашляют очень сильно. Я думаю, родители даже не подозревают, что у них коклюш».

Медики признают, что в регионе складывается непростая ситуация с этим заболеванием: в первом полугодии 2023 года заболеваемость коклюшем выросла более чем вдвое.

В Магнитогорске с начала учебного года карантинные мероприятия из-за этого заболевание вводились в 14 школах. Сегодня, 2 ноября, срок их действия истекает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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