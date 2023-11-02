Челябинца задержали за подготовку нападения на районную администрацию

В Челябинске задержали горожанина, собиравшегося закидать «коктейлями Молотова» администрацию Тракторозаводского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44-летнего южноуральца задержали в ночь на 1 ноября.

Известно, что одно время мужчина работал в структурах РЖД, долгое время не был официально трудоустроен. В последнее время оформил ИП и торговал овощами и фруктами.

Через интернет с челябинцем связались представители Украины и предложили закидать бутылками с зажигательной смесью администрацию Тракторозаводского района Челябинска. Реализовать эти намерения южноуралец не успел, так как был задержан.

Сегодня суд избрал ему меру пресечения: до 1 января 2024 года он проведет в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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