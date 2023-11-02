Три троллейбуса в Челябинске на полторы недели изменят маршруты

Три челябинских троллейбуса меняют схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 3 по 14 ноября в связи с модернизацией контактной сети закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов.

В течение этого времени троллейбус №7 временно отменяется. Троллейбусы №12 и №14 – изменят маршруты:

№12 – Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская;

№14 – Троллейбусное депо № 2 – Черкасская – ЧМК и Молдавская – Молодогвардейцев – Парк Гагарина.

В период действия ограничений челябинцам рекомендуют воспользоваться автобусами №№ 9, 15, 18, 31, 34, 71.

Челябинск, Виктор Елисеев

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