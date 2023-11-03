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Пятница, 3 ноября 2023, 06:08 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

3 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

03.11.2023, пятница

  • 12:00 Челябинск – Большой этнографический диктант (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул. Цвиллинга, 61)

  • 14:00 Челябинск – Лекции, посвященные художественным работам, героям ополчения 1612 года, Кузьме Минину и кн. Дмитрию Пожарскому, а также теме народного ополчения (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 14:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: лекция научного сотрудника НОЦ практической и прикладной философии ЮурГУ, старшего преподавателя кафедры философии ЧелГУ Екатерины Миляевой «Shorts, reels, tiktok как арт-перформанс» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

  • 14:00 Челябинск – Концерт художественной мастерской уральского эпоса (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 16:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: спектакль дуэта NEBOLET «MOMENTO MORI» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

  • 16:00 Челябинск – Концерт художественной мастерской уральского эпоса (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 18:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: концерт «Ночное собрание. Музыка. Эпоха 70-80-90» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

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