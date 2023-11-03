3 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Лекции, посвященные художественным работам, героям ополчения 1612 года, Кузьме Минину и кн. Дмитрию Пожарскому, а также теме народного ополчения (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)