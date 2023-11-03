В Челябинской области закончился суд над контрабандистом, перегнавшим за границу 1,5 тысячи кубометров леса

В Челябинской области вынесен приговор в иностранному бизнесмену, обвиняемому в контрабанде стратегически важных ресурсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Троицкий районный суд признал иностранца виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в 2021 году мужчина в сотрудничестве с двумя жителями Свердловской области вывез в другое государство более 1 тысячи 600 кубометров лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 16 миллионов рублей. За четыре месяца троица организовала 19 рейсов. При этом в товаросопроводительных документах подельники указывали недостоверные сведения об источнике происхождения древесины.

Суд приговорил контрабандиста к 4 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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