В Челябинске арестовали горожанина, забравшегося на Ленина

Полиция задержала мужчину, забравшегося на памятник Ленину в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, наказание настигло южноуральца через полтора месяца после выходки.

Напомним, в середине сентября неизвестный мужчина забрался на постамент памятника В.И. Ленину, установленного у ДК «Строитель» в Металлургическом районе областного центра. Мужчина держался за голову «вождя мирового пролетариата» и громко матерился. Видео с выходкой челябинца быстро разлетелось по различным пабликам в социальных сетях. Многие пользователи были возмущены таким поведением и требовали привлечь хулигана к ответственности.

В итоге сотрудники отдела полиции «Металлургический» задержали 44-летнего «верхолаза». В отношении ранее судимого за имущественные преступления челябинца составили административный материал по факту мелкого хулиганства.

Полицейским задержанный сказал, что совершил проступок, будучи пьян и в содеянном раскаивается.

Мировой судья приговорил хулигана к 5 суткам административного ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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