Южноуральцы начали готовиться к Новому году. Спрос на организацию корпоративов вырос в полтора раза

Челябинцы обратились к рынку частных услуг для организации корпоративов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские работодатели и владельцы частного бизнеса начали готовиться к новогодним корпоративам. Об этом свидетельствуют данные «Авито Услуг».

В октябре 2023 года спрос на частных специалистов по организации корпоративных праздничных мероприятий вырос на 64% по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными стали следующие праздничные услуги: ведущий и программа (+140%), банкеты и кейтеринг (+65%), фото- и видеосъемка (+10%) и макияж (+493%).

«К новогодним корпоративам всегда готовятся заранее, но в этом году предусмотрительность челябинцев бьет все рекорды. Ответственные за организацию праздника начали договариваться с арендодателями площадок, ведущими, музыкантами, кейтерингом и с другими провайдерами услуг почти за три месяца до Нового года, – отмечает руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин. – Это связано со стремлением выбрать еще не занятых специалистов и организовать корпоратив со всеми необходимыми услугами заранее по выгодным ценам, без спешки и стресса».

Эксперт отмечает, что в 2023 году заказчики чаще обращаются за такими услугами к частным специалистам: можно быстро подобрать подходящее по запросу предложение, а стоимость услуг у частника зачастую более выгодна, чем у крупных ивент-агентств. Такой формат позволяет уложиться в бюджет на мероприятие, особенно некрупным компаниями и среднему бизнесу.

Рынок частных услуг реагирует на спрос: количество предложений по организации новогодних корпоративов в Челябинске выросло на 9% с прошлого года и продолжает расти, а всего на платформе сегодня более 30 тысяч предложений от специалистов, занимающихся организацией корпоративных мероприятий.

Организация новогоднего корпоратива в этом году начинается с ведущего. Цена на его услуги, как и в прошлом, начинается от 2,5 тысяч рублей в час. Однако конечная стоимость новогоднего «тамады» будет зависеть от его опыта, локации корпоратива и, конечно, подготовленной программы, отмечают на платформе.

Фото- и видеосъемка обойдется по цене от 2 тысяч рублей за вечер, но зависит от времени работы специалиста, оборудования и скорости обработки фото и видео после мероприятия.

Стоимость новогоднего банкета за год не изменилась – от тысячи рублей на человека. Причем если спрос на кейтеринг вырос за год на 65%, то количество предложений увеличилось на 86% год к году и втрое – с 2021 года.

А вот интерес к услугам визажистов для подготовки к новогоднему мероприятию в октябре 2023 года вырос в Челябинске на 493% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена макияжа по стране в этом году – от 1,5 тысяч рублей, а прически – от тысячи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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