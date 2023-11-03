Копейск присоединяется к транспортной реформе. Число автобусов сократят в полтора раза

Маршруты Копейска переходят на работу по регулируемому тарифу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 января Копейск будет обслуживаться только маршрутами по регулируемому тарифу.

«Это позволит обновить подвижной состав автобусов, стабилизировать работу в часы низкого спроса, оплачивать проезд банковскими картами, проездными, в том числе льготными, также появится возможность отслеживать транспорт в режиме реального времени в приложениях и сервисах «Яндекс.Карты» и «2ГИС», общественный транспорт будет брендирован в единой ливрее», – заявили в областном учреждении.

Планируется организовать работу по направлениям, которые в настоящее время не обслуживаются маршрутами по регулируемому тарифу: поселки Советов, Зуевка, ЧГРЭС, РМЗ и микрорайон Тугайкуль.

Вводятся 5 новых маршрутов:

11. Автовокзал – Советов.

21А. Автовокзал – Школа № 16 (Тугайкуль).

22. Автовокзал – Зуевка – Старокамышинск (по Урицкого).

23. Автовокзал – ЧГРЭС.

29. Автовокзал – РМЗ.

Усиливаются 6 маршрутов: 2, 5, 7, 10, 18к, 26.

Отменяются 17 маршрутов по нерегулируемому тарифу: 2Б, 3Б, 4Б, 5Б, 7Б, 9, 10Б, 13, 12К, 16Б, 16К, 18Б, 19К, 20, 21, 26Б, трассы которых дублируют на 90% маршруты по регулируемому тарифу.

Объединяются 3 маршрута по регулируемому тарифу: 2К → 2. 30А, 30Б → 30.

Общее число маршрутов сократится с 36 до 21. Из 85 автобусов всех классов на дорогах Копейска останется 59. При этом вместимость подвижного состава, уверяют в ОГКУ, даже несколько вырастет – с 2,6 тысячи до 2,8 тысячи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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