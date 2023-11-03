Челябинск стал в России лидером по росту цен на жилье в новостройках

Челябинск вышел на первое место в России по росту стоимости жилья в новостройках в октябре. Анализ проводили специалисты портала «Мир квартир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена одного квадратного метра на первичном рынке в столице Южного Урала в минувшем месяце выросла на 11,7%. Это самый высокий рост в стране. Под

Средняя стоимость новой квартиры поднялась на 11%. По этому показателю город занял второе место, пропустив вперед Нижний Тагил.

Лидерство Челябинска объясняется, в первую очередь, эффектом низкой базы: долгое время цены на недвижимость практически не росли. Спрос подстегнул рост ключевой ставки Центробанка и разговоры о последующем увеличении процентов по ипотеке. Кроме того, активизировались обладатели валютных сбережений, которые на фоне рост курса доллара смогли купить больше площади, чем они могли бы себе позволить ранее.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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