Заболеваемость коклюшем на Южном Урале за год подскочила в девять раз

Больше 180 южноуральцев заболели коклюшем с начала года.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2023 году в регионе регистрируется очередной периодический подъем заболеваемости коклюшной инфекцией.

Последний подъем заболеваемости коклюшем в области регистрировался в 2018-2019 годах, и в течение последних трех лет отмечалось снижение. Однако с начала 2023 года на Южном Урале зарегистрировано 182 случая коклюша, показатель 5,65 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлого года в 8,7 раза, но ниже средне многолетнего уровня на 14%. Случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципальных образованиях, при этом 60% случаев – в областном центре.

«В возрастной структуре заболевших доминируют дети 7-17 лет – 47%, у которых отмечается снижение постпрививочного иммунитета, на долю детей 3-6 лет приходится 19% заболевших, дети до 3 лет составляют 26%, взрослое население – 8%", – рассказали представители ведомства.

В октябре сохраняется рост заболеваемости коклюшем. Случаев групповой заболеваемости в организованных коллективах не зарегистрировано. При регистрации случая заболевания коклюшем в образовательной организации проводится комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе медицинский осмотр и наблюдение за контактными лицами, лабораторное обследование на коклюш контактных и усиление дезинфекционного режима.

От посещения образовательных организаций контактных школьников не отстраняют, за исключением случаев, когда у них проявляются признаки респираторного заболевания (кашель).

Коклюш – острое инфекционное заболевание, характеризующееся кашлем, а также подъемом температуры тела и общей интоксикацией. Инфекция передается от человека человеку воздушно-капельным путем. Основные источники инфекции – это больные коклюшем, в первую очередь, легкими формами инфекции. Коклюш опасен своими осложнениями, в первую очередь, для не привитых детей – пневмонией, отитами, неврологическими осложнениями.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации иммунизация против коклюша проводится детям первого года жизни с ревакцинацией в 18 месяцев. Вакцинация проводится за счет средств федерального бюджета – бесплатно для населения.

В настоящее время в Челябинской области достигнут высокий уровень охвата иммунизацией против коклюша детей – свыше 97%. Однако, в медицинских организациях области состоит на учете свыше 5 тысяч детей, не привитых против коклюша, которые формируют основную группу риска по заболеванию данной инфекцией. Кроме того, ни вакцина, ни перенесенное заболевание не формируют пожизненного иммунитета. Снижение поствакцинального иммунитета отмечается уже в школьном возрасте, поэтому коклюш может регистрироваться и у ранее привитых детей и взрослых. У привитых заболевание протекает в легкой форме, часто только в виде сухого кашля, но они могут быть источником инфекции для окружающих.

Челябинск, Виктор Елисеев

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