Шестеро уральцев, организовавших наркосеть, предстанут перед судом

В Челябинской области перед судом предстанут шесть человек, обвиняемых в распространении мефедрона.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, на скамье подсудимых окажутся шесть человек в возрасте от 25 до 34 лет: четверо жителей Копейска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков челябинец и житель Свердловской области.

Один из южноуральцев организовал лабораторию по нелегальному производству наркотического средства в нежилом помещении в Копейске. Его подельник размещал партии мефедрона по 100-200 граммов в тайники. Остальные участники преступной группы забирали наркотическое средство, фасовали его и раскладывали на территории Челябинска и области в места тайного хранения для дальнейшего сбыта наркозависимым.

Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена в октябре прошлого года. В подпольной лаборатории в Копейске в ходе обыска полицейские изъяли колбы, магнитные мешалки, весы, фильтры и другие приборы, предметы и вещества, необходимые для синтеза наркотика. Всего из незаконного оборота полицейские изъяли около 1,6 килограмма мефедрона. Все соучастники были задержаны.

Следствием также установлены факты легализации денежных средств. Производивший наркозелье копейчанин легализовал через криптовалюту 1,7 миллиона рублей.

Все участники наркогруппировки в период следствия находились под стражей.

В соответствии с действующим законодательством им грозит до 20 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение.

Уголовное дело завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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