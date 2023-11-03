Следственный комитет будет следить за ремонтом только что построенного в Челябинске дома для сирот

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома №48 по улице 2-ой Эльтонской в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом новый – его сдали в текущем году, часть квартир выделено детям-сиротам. Они то и пожаловались на условия жизни: в доме полгода не могли подключить горячую воду. Когда проблему, наконец, решили, вода стала ржавой. Лифт не работает, по стенам в подъезде пошли трещины, а в некоторых квартирах уже осыпается потолок.

Обитатели дома заявляют, что управляющая компания выставляет им космические счета, а на жалобы не реагирует. Застройщик же трещины в подъезде объясняет естественной усадкой дома, а отсутствие горячей воды – сломанным насосом. Почему не работает лифт, застройщик не знает и уверяет, что в момент сдачи дома тот был исправен.

«В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка, – сообщили в ведомстве. – Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении».

Челябинск, Павел Зварзин

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