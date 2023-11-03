На Урале суровых мужиков в роддоме пугают привидения

В уральском Троицке суровых мужиков пугают приведения. Об этом рассказал руководитель бригады, занимающейся ремонтом местного роддома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рабочие сделали себе небольшую зону отдыха в подвальном помещении, чтобы было где перекусить и переодеться. И в чтение последних дней ремонтники стали жаловаться на то, что по вечерам повторяется одна и та же ситуация: в помещениях роддома явно есть посторонние, но обнаружить их не удается.



«Последовательно в течении пяти дней при проверке здания по окончании работ рабочие слышат за стенами шаги, кто-то ходит, слышат голоса, диалоги. В помещениях идет жизнь! – пишет паблик «Наш регион Троицк». – С фонариками в руках заходят в эти помещения, предполагая, что просто проникли посторонние в закрытое здание, и никого не обнаруживают. В эти моменты голоса смолкают. Хождения прекращаются.



Здание пронизано канализационными и трубными шахтами. Одна из шахт захватывает «комнату отдыха» рабочих. В позднее вечернее время именно в эту шахту к ним летят различные камушки, остатки штукатурки, кирпичей. Часто поздно вечером отчетливо слышны визг, жуткий плачь новорожденных детей на верхних этажах (рабочие находятся в помещениях подвала).



Лично к ним привидения (духи) не подходят и не вредят (кроме камней в шахте), но и работать в таком соседстве более чем жутко. Рабочие обратились с просьбой к руководству заканчивать рабочий день раньше. В светлое время суток потусторонние силы себя не проявляют».

«Хороший способ сократить рабочий день», – комментируют ситуацию скептически настроенные уральцы. «Да просто деньги закончились, если можно так сказать, на ремонт. Вот и все. А сейчас придумывают не пойми что. Нормально там работать. Сама знаю. Тихо и спокойно».

Однако им возражают дамы, побывавшие в роддоме: «Согласна, подвал там жутковатый. Когда туда спускаешься, очень не комфортно себя чувствуешь. Ощущение какое-то жутковатое. Будь-то следит за тобой кто-то. Или того гляди из-за угла кто-то выскочит и напугает. Причём, не человека ожидаешь там встретить, а нечисть какую-нибудь». «Там реально страшно. В подвале видели даже в сорочке белой. Сейчас смешно, а тогда было не очень».

Некоторые пытаются разобраться в истории вопроса: «Вообще, 5-ый микрорайон и больница находятся на территории, где раньше были тюрьмы, больница для нищих, женская тюрьма, пыточные и так далее. Сам родильный дом на территории могильника построен, только не знаю какого – информация разная: говорят, скотомогильник. И даже чумной могильник. Обратите внимание – он на возвышении, а под ним плиты. Так что под ним – правды не найти. Кто в курсе – понимает, где мы живем и зачем! Кто мы и для кого… Говорить на эти темы сложно, меньше знаешь крепче спишь».

Другие просто констатируют: «Да, они (привидения) есть. Видели. В городе их вообще полно. Есть добрые, а есть не очень. Один обитает в старых развалинах в военном городке бывшем за 5-м микрорайоном. В подвалах старинных зданий их много, работники и жители их встречали».

Третьи вскрывают подноготную: «Весь город – это продуманный проект. Мы по середине между двух рек (можно сказать – зеркал), так? Со всех сторон кладбища, в основном – на возвышении. Здесь много смертей задолго до «красных и белых», очень задолго. Тут столько знаков, если видеть, – проводники просто не прикрытые…»

«Троицк же туристический должен быть, вот еще и мистические экскурсии можно добавить в программу», – не унимаются скептики.

Троицк, Софья Артемьева

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