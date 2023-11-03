Самые грязные: Челябинская область вошла в число лидеров по производству промышленных отходов

Южный Урал вошел в десятку российских регионов, сгенерировавших наибольшее количество промышленных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские предприятия в 2022 году произвели рекордные 9 миллиардов тонн отходов, что почти на 600 миллионов тонн, превышает показатель 2021 года. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росприроднадзора.

В числе наиболее «грязных» регионов оказалась и Челябинская область – Южный Урал занимает шестую строчку, и на него приходится почти 3% всего объема промышленного мусора.

«Объем промышленных отходов и бытового мусора, которые генерирует российский бизнес, растет практически каждый год параллельно с увеличением ВВП, – отмечают в FinExpertiza. – Исключением стал пандемийный 2020 год, когда в связи с сокращением производственной активности количество мусора со стороны корпоративного сектора уменьшилось сразу на 10,3%, до 6,96 миллиарда тонн (другое сопоставимое падение – на 9,6% – пришлось также на кризисный 2009 год). Однако уже в 2021 году на фоне восстановления экономики генерация промышленных отходов превысила не только уровень коронакризисного 2020 года – на 21,5%, но и допандемийного 2019 года – на 9%, составив 8,45 миллиарда тонн».

В 2022 году, невзирая на экономический спад, предприятия произвели еще на 6,7% больше отходов – 9,02 миллиарда тонн. Это самое высокое годовое значение за весь период доступной статистики с 2002 года.

«Этому способствовал рост промышленного производства во многих отраслях энергетического сектора, металлургии и машиностроения, связанного с ОПК. Основную массу дополнительного прироста промышленных отходов, или 678,3 миллиона тонн, обеспечила добыча угля, традиционно наиболее «грязная» из всех отраслей. Еще 63,9 миллиона тонн отходов добавило металлургическое производство, а 22,1 миллиона тонн – производство текстильных изделий», – приводит данные член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Больше всего промышленных отходов производят добывающие отрасли, отмечают аналитики. Ведь из минерального сырья, извлекаемого из-под земли, свыше 90% преобразуется в промышленные отходы.

Наибольший тоннаж составляют отходы, возникшие непосредственно в результате проведения вскрышных работ (по выемке и удалению горных пород) – 7,2 миллиарда тонн, или 83% от всех отходов, связанных с добычей полезных ископаемых.

«Несмотря на то, что в процессе добычи и обогащения полезных ископаемых 99,9% образующихся отходов относятся к пятому классу опасности, то есть малоопасны, эта макроотрасль считается малоэкологичной и оказывает повышенное негативное воздействие на окружающую среду. Помимо загрязнения атмосферного воздуха в результате пыле- и газообразования, а также непосредственного вмешательства в земную кору, водные ресурсы или горные массивы, горняки ежегодно под хранение отходов недродобычи отводят огромные площади земли. При этом рекультивация таких земель значительно отстает от темпов их отчуждения», – отмечают в FinExpertiza.

Среди отдельных отраслей безусловным лидером по производству отходов является добыча угля: в 2022 году на эту сферу пришлось 63% всех промышленных отходов, или 5,7 миллиарда тонн. Второе и третье места заняли добыча металлических руд (2,4 миллиарда тонн, или 26,7% среди всех отходов) и добыча прочих полезных ископаемых, в число которых входят камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы (281,7 миллиона тонн, или 3,1%). На четвертом месте – металлургическое производство (182,8 миллиона тонн, или 2%).

Интересно, что в Челябинской области представлены три из четырех названных отраслей – нет только угледобычи. Неудивительно, что регион вошел в десятку наиболее «грязных» территорий.

Абсолютным лидером среди них стала Кемеровская область, на которую приходится 44,8% общероссийской генерации, или 4,04 миллиарда тонн (в Кузбассе добывается свыше половины всего российского угля).

Далее с отрывом в 5,6 раза следует Якутия (за 2022 год в республике было образовано 719,8 миллиона тонн промышленного мусора). За ней идут Красноярский край (589,1 миллиона тонн), Хакасия (412,6 миллиона тонн), Забайкальский край (364,6 миллиона тонн), Иркутская область (345,4 миллиона тонн), Челябинская область (260,6 миллиона тонн), Мурманская область (252,8 миллиона тонн), Сахалинская область (225,6 миллиона тонн), Хабаровский край (220,8 миллиона тонн). Суммарно на эти десять регионов пришлось 82,4% от всех промышленных отходов страны за год.

Кстати, о Южный Урал оказался единственным представителем УрФО в «грязном» топе. Например, Свердловская область осталась далеко за его пределами с показателем в 180 миллионов тонн отходов (почти на треть меньше, чем у южноуральцев).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»