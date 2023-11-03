В Челябинске запустят новый автобусный маршрут

Еще один маршрут соединит «Чурилово» с центром Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус №30 «Квартал у озера – Вокзал» запустят с 4 ноября.

Он будет работать по регулируемому тарифу и следовать по улицам: 2-я Эльтонская, Трашутина, 1-я Эльтонская, Линейная, проспект Ленина, Свободы.

5 автобусов среднего класса будут ходить каждые 16-20 минут ежедневно.

Первый рейс:

от Квартала у озера – в 05:50;

от Вокзала – в 06:30.

Последний рейс:

от Квартала у озера – в 21:06;

от Вокзала – в 21:46.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия-перевозчика ООО «Автолайн»: (351) 230 95 57 (диспетчер), +7351 723 08 86, +7351 723 08 87.

Челябинск, Виктор Елисеев

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