Минпромторг РФ поддержал инициативу по введению минимальных розничных цен на слабый алкоголь

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Госдумы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре.

Эта мера призвана очистить рынок от некачественной продукции, а также избавить его от серого импорта из соседних стран. С другой стороны, введение МРЦ может привести к подорожанию названых напитков, а это может подтолкнуть потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю, что приведет к новым массовым отравлениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», темпы производства сидра за первое полугодие 2023 года, по данным Торгово-промышленной палаты, выросли на 6%, а медовухи – на 28%. Поэтому, отмечают специалисты, необходимо введение более серьезного контроля за этим сегментом рынка.

Предполагается, что минимальная розничная цена позволит бороться с недобросовестными производителями, нарушающими традиционную технологию пивоварения и уклоняющимися от акцизных платежей, – они не смогу демпинговать и потеряют свое преимущество в глазах потребителей.

Однако ряд экспертов считают, что введение МРЦ, наоборот, негативно отразится на легальных производителях.

«В борьбе с нелегальным рынком этот инструмент неэффективен, он приведет к сокращению ценовой доступности продукта и росту потребительских цен, так как ограничивает возможности легальных производителей в использовании гибкой ценовой политики», – цитируют «Известия» члена подкомиссии РСПП по вопросам регулирования алкогольного рынка, исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслава Мамонтова.

По оценке Союза российских пивоваров, введение МРЦ, действительно, может повлиять на цену пива в экономсегменте, но не более чем на 10% –15%, что составит не более 10 рублей на 0,5 литра.

Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что внедрение МРЦ может увеличить маржинальность нелегальных производителей и ввести потребителя и государство в заблуждение, когда нелегальная продукция будет стоять на полке по цене легальной: «Точки продаж будут мотивированы работать с нелегальным сегментом, в случае если недобросовестный производитель обеспечит их долей от прибыли (бек-маржой), которая может достигать до 50% стоимости литра», – отмечает эксперт.

Аналогичной позиции придерживаются в BusinesStat: аналитики считают, что в случае введения минимальной розничной цены на пиво, медовуху и сидр в первую очередь увеличатся цены на наиболее дешевую и зачастую контрафактную продукцию, которая теперь вынужденно будет продаваться по более высокой установленной минимальной цене.

Между тем, значительная часть пива и пивных напитков в России реализуется крупными пивоваренными заводами в рамках промоакций по ценам ниже себестоимости и ожидаемой минимальной розничной цены на продукцию. Поэтому после введения МРЦ возможность реализации продукции подобным путем в магазинах сократится, что в результате приведет к росту стоимости напитков.

Москва, Игорь Юров

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