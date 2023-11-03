«Трактор» продолжил победную серию, не оставив шансов «Адмиралу»

Челябинский «Трактор» дома обыграл «Адмирал» из Владивостока – 6:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отличие от предыдущей встречи, на сей раз «черно-белые» не дали гостям почувствовать себя на льду даже немного комфортно. Хотя и не торопились открывать счет.

Лишь на 13-й минуте матча Максим Шабанов распечатал ворота «моряков» – 1:0.

Во втором периоде дело пошло веселей. На 33-й минуте все тот же Максим Шабанов оформляет дубль – 2:0. Полторы минуты спустя Никита Сошников делает счет 3:0 в пользу хозяев. А еще через четыре минуты Максим Шабанов записывает на свой счет третью шайбу – 4:0.

Второй перерыв ничуть не расхолаживает челябинцев. И уже 4-й минуте третьего периода Никита Сошников оформляет свой дубль – 5:0 в пользу «черно-белых». Наконец, спустя 28 секунд Мэдисон Боуи доводит счет до разгромного – 6:0.

Все, чем смогли ответить сегодня хоккеисты из Владивостока, – гол Александра Шевченко на 49-й минуте встречи.

Итог – 6;1, пятая подряд победа «Трактора», благодаря которой челябинцы поднимаются на четвертое место в Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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