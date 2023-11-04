Барокко, привидения, народная роспись и многое другое: в Челябинске грядет Ночь искусств

Челябинцев ждут на Ночь искусств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 4 ноября, три музея и исторический парк в Челябинске присоединятся к ежегодной всероссийской акции Ночь искусств.

Первым присоединится к акции Историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»: в 11:00 стартует шествие от здания Законодательного собрания Челябинской области на Кировке к особняку Юдиной по улице Красноармейской, 100, где расположен челябинский офис музея. Здесь челябинцы смогут познакомиться с эволюцией транспортных средств – от колесницы эпохи бронзы до современных спортивных автомобилей.

В 12:00 начнется «Аркаим-fest», в рамках которого пройдут музыкальный мастер-класс для детей, показ мультфильмов и чтение детских сказок. Для посетителей постарше в особняке подготовили спектакль, квиз и концерт. Приправят все это лекции и видеоподборка материалов про Аркаим. С полудня до полуночи для любителей страшилок будут проходить экскурсии по старинному особняку Юдиной, где, по легенде, можно встретить дух купца Ларенцева – стартовать они будут каждый час.

Кроме того, весь день в особняке будут работать ярмарка мастеров и мастер-классы по кожевенному и гончарному делам, изготовлению кукол-оберегов, а также рисунку в технике эбру. Эта часть программы продлится до 21:00.

Челябинский музей изобразительных искусств продлит свою работу в Ночь искусств до полуночи. Магистральной темой всех событий станет искусство западной Европы XVII-XX веков.

В Уральском павильоне музея в 12:00 часов начнется мастер-класс для детей в технике бумагопластики с природными материалами. В 13:30 юных челябинцев ждут на мастер-класс по созданию текстильных украшений из лоскутных бус в осеннем стиле. В 15:00 школьники познакомятся с секретами изготовления брошей из ткани, пайеток и бусин.

Взрослых горожан Уральский павильон ждет вечером. В 17:00 им представят интеллектуальный лекторий, посвященный архитектурной фантазии и портрету в западноевропейском искусстве XVII-XX веков. А в 21:00 – лекцию-дегустацию «Напитки и ароматы».

В Зале имени архитектора Александрова в 12:00 начнутся экскурсии по выставке «От барокко до бидермайера». Всего запланировано три экскурсии продолжительностью 1 час.

В 18:00 гостей зала ждет концерт вокальной и инструментальной музыки эпохи барокко.

В 21:00 любителям Музея изобразительных искусств представят мультиформатный проект «Три чуда в искусстве. Искусство Западной Европы 17-20-х веков».

Завершится Ночь искусств в Зале академика Александрова пластическим перформансом артистов Челябинского театра современного танца Елены Пришвицыной и Влада Морозова, который начнется в 22:30.

В малом зале Музея искусств в 12:00 стартует мастер-класс по изображению птицы с помощью кофе. В 13:30 посетители узнают тайны сканографии. В 16:00 откроется вторая серия мастер-классов: челябинцы смогут попробовать себя в рисунке сангиной, живописи на холсте и рисунке вином.

В 21:00 начнется урок по рисунку с обнаженной натуры.

В 19:00 Ночь искусств придет в Исторический музей Южного Урала. В малом выставочном зале откроется выставка «Пунктиром радости и грусти. Живопись, графика и проза Владимира Витлифа». Посетителей проведет по ней сам автор.

В это же время в Зале природы и древней истории начнется мастер-класс по изготовлению бабочки из цветной бумаги и синельной проволоки. В Зале истории и народного быта можно будет увидеть предметы с гжелью, городецкой и жостовской росписью.

В Зале XX века успевшие записаться горожане смогут принять участие в мастер-классах по кольчужному кружеву. А в галерее «Восток-Запад» – создать уникальный медальон в технике гжель.

В 19:00 и 20:00 в зале постоянной экспозиции можно будет сыграть в «городки». В 19:30, 20:30 и 21:30 челябинцев ожидает здесь квест «От крепости до мегаполиса».

В фойе Западной башни в 19:30, 20:30 и 21:30 пройдут экскурсии с мастер-классом на выставке «Караван спешит в Челябинск».

В 20:00 в фойе Восточной башни откроется выставка художницы из Москвы Анастасии Миро «205 минут триумфа».

В Доме общественного собрания в 20:00, 21:00 и 22:00 пройдет квест «Дорогами воспоминаний».

Не стоит забывать и о продолжающемся в Историческом музее Южного Урала фестивале «Дебаркадер», мероприятия которого начнутся в 14:00. В субботу, помимо лекций, южноуральцев ждут выступления инди-джаз-группы Water3, хип-хоп-цеха ТЕПЛООТДАЧА, а также диджеев из KOSMO PEOPLE| другая тусовка.

Наконец, в 12:00 акция стартует в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Здесь каждые два часа будут проходить программы с использованием VR-очков по экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы». Они будут продолжаться до 18:00. Вход весь день будет свободным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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