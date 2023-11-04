4 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

04.11.2023, суббота

09:00 Челябинск – Начало соревнований по автомногоборью «Виртуоз руля 2023. Осенний кубок» (автодром ГИБДД, ул. Харлова 20)

09:00 Челябинск – Дружеская пробежка на 5 км для всех желающих (экопарк, ул. Молдавская, 10)

10:00 Челябинск – Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный памяти губернатора Челябинской области Петра Сумина (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

10:00 – 18:00 Челябинск – Выставка «Цветочное место» (ТРК «КУБа», ул. Цвиллинга, д. 25)

13:00 Челябинск – Праздничная программа «Народов много – Родина одна!» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

14:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: лекция научного сотрудника НОЦ практической и прикладной философии ЮУрГУ Анастасии Гулеватой «Инфонавты в terra incognita: человеческие страсти цифровизации» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

15:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: лекция научного сотрудника НОЦ практической и прикладной философии ЮУрГУ Регины Пеннер «Цифровое кино в киноретроспективе» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

18:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: концерт «Ночное собрание. Музыка Современность»: инди-джаз-группа Water3, хип-хоп-цех ТЕПЛООТДАЧА, KOSMO PEOPLE| другая тусовка, театр танца Deep Vision (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

18:00 Челябинск – Праздничный гала-концерт XIII Международного фестиваля национальных культур «Синегорье» (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)

18:00 Челябинск – Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня народного единства (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)

19:00 Челябинск – Фестиваль «Дебаркадер-2023»: премьера спектакля «Ключи прошлого» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

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