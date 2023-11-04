«Металлург» вернул лидерство в Восточной конференции

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл минское «Динамо» – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своей привычной манере, магнитогорцы не стали откладывать штурм ворот соперника, и в начале пятой минуты Робин Пресс после распасовки Дениса Зернова и Максима Карпова распечатал ворота минчан – 1:0 в пользу хозяев.

Впрочем, это была единственная шайба, заброшенная в первом периоде. Более того, на 24-й минуте встречи гости сравняли счет после броска Никиты Смирнова – 1:1.

Но через три с небольшим минуты Павел Акользин вновь выводит «металлургов» вперед. Кстати, что и ему ассистировали Денис Зернов и Максим Карпов.

На 32-й минуте встречи Егор Коробкин увеличивает отрыв магнитогорцев – 3:1. Через три минуты Александр Петунин делает счет 4:1. А еще две минуты спустя Павел Акользин оформляет дубль.

Итог – 5:1, вторая подряд победа «Металлурга», и магнитогорский клуб вновь возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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