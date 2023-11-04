Челябинск и Магнитогорск включены в программу субсидирования авиаперевозок на 2024 год

Челябинск и Магнитогорск вошли в программу субсидирования авиаперевозок на 2024 год.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно перечню, утвержденному Росавиацией, из областного центра будет организовано 11 субсидированных маршрутов: в Волгоград, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Нижневартовск, Самару, Сургут, Ханты-Мансийск. Впервые в этот список включен и Калининград.
Из Магнитогорска планируется 2 субсидированных маршрута – в Екатеринбург и Минеральные Воды.
Челябинск, Павел Зварзин
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