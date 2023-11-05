Жители Челябинской области жалуются на забитые до отказа электрички: ездить стоя приходится часами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно остро ситуация проявляется в конце недели и праздничные дни. О проблеме южноуральцы рассказали в соцсетях.

«Электричка Челябинск – Карталы переполнена донельзя. Мне 64 года, тете моей 73 года. Некоторое время ехали стоя. Потом ребята уступили место, сжалились. В составе 5 вагонов. Стоящих пассажиров соберется еще на целый состав. Время движения электрички с 18:30 по 22:44. Ребята, которые с нами ехали, сказали, что такое творится каждую неделю. По праздникам вообще столпотворение. В вагоне дышать нечем, тем более в период эпидемии гриппа. Ждем возврата коронавируса? Пожалуйста, решите вопрос транспортировки граждан на Вашем уровне Хотя бы по выходным еще один рейс. Ехать 4 с лишним часа очень тяжело», – написала одна из жительниц области в паблике «Текслер, помоги!»

Как выяснилось, напряженным является не только маршрут «Челябинск – Карталы».

«Электричка Челябинск – Бакал 3 ноября настолько была переполнена, что в тамбуре люди стояли битком, – рассказывает другая обитательница региона. – Было всего лишь 4 вагона. А если в такой духоте кому-то плохо стало бы, как медпомощь оказать? Даже пробиться не было бы возможности». Между прочим, за удовольствие постоять 4 часа в духоте надо заплатить 800 рублей.

Вслед за ними пожаловались миасцы – это одно из самых востребованных направлений: кроме тех, кто живет в населенных пунктах по ходу следования, им активно пользуются садоводы и те, кто ездит на популярные южноуральские озера и курорты: «Миасские электрички сейчас обычно по четыре вагона, но бывают и по три. Ну ладно бы старого образца – с деревянными сиденьями напротив друг друга: туда больше входит пассажиров, особенно если едут с детьми… Но нет! На такой напряженный маршрут часто пускают электрички с мягкими сиденьями, с ограниченным количеством мест. При этом не учитываются ни садовый сезон, ни летние выезды молодежи за город, ни учебный год. Хотя даже в былые времена, когда электрички тянули по 5-6 вагонов, они были битком набиты». «Чему удивляться, всего три электрички из Челябинска до Миасса. Раньше каждый час ходили…»

Перевозчик – Свердловская пригородная компания, обслуживающая южноуральские электрички, неограниченную продажу билетов объяснили необходимостью «обеспечить транспортную доступность для всех жителей населенных пунктов на каждом участке маршрута». И заявили, что количество поездов определяет заказчик, в данном случаев – правительство Челябинской области.

«Железнодорожники не виноваты в этих давках: им сколько поездов заказал заказчик, столько они и назначают. У министерства транспорта Челябинской области в приоритете междугородние автобусные перевозки. И перевозчик основной – местный, а Свердловская пригородная компания, у которой электрички на Южном Урале, – это другой регион. В общем, пока все бьются за бюджеты, пассажиры стоят по 4 часа», – прокомментировали южноуральцы.

Челябинск, Павел Зварзин

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