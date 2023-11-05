Сладкая жизнь: в Челябинске готовы хорошо платить тому, кто будет постоянно есть пирожное

В Челябинске открылась «вкусная вакансия», причем высокооплачиваемая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из городских производителей кондитерских изделий ищет дегустатора бисквитно-кремовой продукции. По данным портала рекрутинговой платформы HeadHunter, работа предстоит непростая: в течение каждого рабочего дня нужно съедать 17 до 25 различных образцов. Но и платить за это обещают неплохо: 88 тысяч рублей в месяц.

Требование к штатному сладкоежке высокие: высшее образование по специальности инженер-технолог пищевой промышленности, высокая чувствительность и восприимчивость к ароматам и вкусам, хорошая гастрономическая память. При этом, претендент должен представить медицинские справки об отсутствии диабета и аллергии на сладкое.

Челябинск, Софья Артемьева

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