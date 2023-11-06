В Челябинске маршрутка столкнулась с КАМАЗом

В Челябинске маршрутка с пассажирами попала в ДТП.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня днем в Ленском районе. На выезде с кольца улицы Машиностроителей на Копейское шоссе столкнулись KIA и ПАЗ, шедший по маршруту №66. От удара обе машины отбросило на КАМАЗ.
Пострадали водитель грузовика и пассажир автобуса.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube