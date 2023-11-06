В Челябинске маршрутка столкнулась с КАМАЗом

В Челябинске маршрутка с пассажирами попала в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня днем в Ленском районе. На выезде с кольца улицы Машиностроителей на Копейское шоссе столкнулись KIA и ПАЗ, шедший по маршруту №66. От удара обе машины отбросило на КАМАЗ.

Пострадали водитель грузовика и пассажир автобуса.

Челябинск, Павел Зварзин

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