Школьный автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковушкой, погибли 2 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня в 14:15.

Школьный автобус, в котором находились 25 человек (в том числе 18 подростков), ехал из Уйского района. На дороге Миасс – Кундравы ВАЗ-21099, двигавшийся во встречном направлении, вылетел на полосу автобуса и врезался в него. В ДТП погибли женщина, управлявшая ВАЗом и ехавший с ней 7-летний мальчик.

По данным Следственного комитета, один из подростков, находившихся в автобусе, получил легкие травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Челябинск, Павел Зварзин

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