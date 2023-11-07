В Челябинской области сохраняется острый дефицит врачей

Сразу пять медицинских специальностей вошли в число дефицитных на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, мониторинг соотношения количества вакансий к количеству состоящих в регионе на учете безработных, имеющих данную специальность, показал возросший в 2023 году интерес работодателей как к рабочим профессиям, так и к профессиям служащих.

По итогам 10 месяцев текущего года наиболее востребованной рабочей профессией стали арматурщики (коэффициент востребованности – 1 тысяча 34). Дале со значительным отставанием идут шлифовщики (140), кузнецы-штамповщики (124), рабочие зеленого строительства (102). Замыкают список наиболее востребованных рабочих специальностей оператор птицефабрик (96), слесарь по сборке металлоконструкций (92) и осмотрщик вагонов (89,5).

Среди служащих больше всего не хватает врачей. Эта позиция занимает четвертое место в общем перечне дефицитных специальностей с коэффициентом 106,1.

Следует отметить, что медицинские специальности занимают пять из шести строчек в рейтинге наиболее востребованных профессий служащих. Так, на втором месте находится врач-хирург (62). Третье занимает инженер по подготовке производства (58). Далее следуют врач-невролог (53), врач-педиатр (45) и врач-специалист (37).

Профессии бухгалтера (1), юриста (0,6) и экономиста (0,6) продолжают оставаться низко востребованными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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