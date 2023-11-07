Торговому дому Магнитки исполнилось 15 лет

Торговый дом ММК отметил знаковую дату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 6 ноября исполнилось 15 лет ООО «Торговый дом ММК» – уполномоченному представителю Магнитогорского металлургического комбината во всех регионах России.

Основная задача компании – реализация металлопродукции Группы ММК со складских площадок, расположенных в российских регионах и странах ближнего зарубежья.

По словам директора Торгового дома Григория Щурова, компания играет важную роль в структуре сбыта Магнитки, являясь ключевым элементом реализации стратегической инициативы комбината «Фокус на клиентов». Она подразумевает совершенствование системы логистики, развитие цифровых каналов сбыта, повышение доли продаж «точно в срок». И здесь большое значение приобретает Торговый дом ММК, преимуществом которого является территориальная близость к покупателям и предоставление сервисных и логистических услуг.

История компании начиналась с пяти складских площадок в Поволжье и на Урале. Сегодня Торговый дом представлен в 36 городах России и почти во всех федеральных округах. В 2023 году были открыты новые подразделения – в Ижевске и подмосковном Видном. Площадь складской сети превысила 435 тысяч квадратных метров. Это современные площадки со всей необходимой погрузочной инфраструктурой, на которых компания реализует проект «Умный склад», позволяющий вести учет и анализ запасов в режиме реального времени, реализовывать систему адресного хранения, осуществлять контроль и мониторинг поступающего и отгружаемого металлопроката, оптимизировать бизнес-процессы и документооборот, анализировать загрузку работников склада.

Важным направлением деятельности Торгового дома, позволяющим более полно и гибко реагировать на потребности клиентов и создавать добавленную стоимость металлопродукции, является доработка и переработка металлопроката. Компания обладает мощностями по порезке арматуры, производству просечно-вытяжного листа и продольной резки рулонов. С начала 2023 года дополнительно введены в эксплуатацию пять агрегатов по правке и резке арматуры суммарной производительностью до 1500 тонн в месяц, а также агрегат по производству просечно-вытяжного листа в Щелкове мощностью 100 тонн в месяц.

В числе приоритетов компании – дальнейшее развитие направления розничных продаж. Перед широким развертыванием сети розничных складов в 2021 году была открыта пилотная розничная площадка в Магнитогорске. На основе полученного опыта разработаны регламенты, инструкции и положения, описывающие все процессы, начиная от подбора площадки для склада до реализации металлопроката клиентам. На сегодняшний день действуют 16 розничных площадок, 12 из которых открылись в 2023 году.

Большое значение Торговый дом ММК придает формированию и развитию цифровых маркетинговых каналов. В апреле 2021 года был запущен корпоративный маркетплейс Магнитки MMK Market. Он позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам в удобном формате продукцию компаний Группы ПАО «ММК» – от коробки гвоздей до больших партий товара. Розничным покупателям доступна оплата банковской картой, через систему быстрых платежей (СБП) и по номеру счета. Юридические лица могут в дополнение к этому совершить покупку в кредит с использованием финансовых инструментов, предлагаемых партнерами маркетплейса.

Объемы продаж на цифровой платформе ежегодно удваиваются. В среднем за месяц на электронной площадке продается более 6 тысяч тонн продукции, каждый день появляются новые клиенты. Расширяется функционал маркетплейса, повышается качество сервиса и скорость выполнения клиентских заказов. В начале 2023 года MMK Market вошел в число победителей конкурса «Проект года», проводимого профессиональным сообществом Global CIO: он выиграл в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории «Металлургия/непрерывное производство/горная промышленность».

В стадии реализации находятся разработка мобильного приложения, автоматизация проверки покупателя, разработка полноценного модуля аукционов. В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК – создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.

За свою 15-летнюю историю Торговый дом ММК стал одной из ведущих металлоторговых сетей страны. Компания и её подразделения регулярно входят в число победителей ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции среди металлосбытовых компаний, металлобаз и сервисных металлоцентров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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