Новым главным архитектором Челябинска станет женщина

Новым главным архитектором Челябинска будет женщина.
Как уже сообщал «Новый День», должность главного архитектора Челябинска с 2020 года занимал Павел Крутолапов, но 13 июля он ушел в отставку.
На освободившееся кресло претендовали 6 человек. По итогам первого отборочного тура к дальнейшему участию допущены 5 кандидатов – все женщины.
13 ноября с ними проведут собеседование, по итогам которого будет определена победительница.
Челябинск, Софья Артемьева
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