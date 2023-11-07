Новым главным архитектором Челябинска станет женщина

Новым главным архитектором Челябинска будет женщина.

Как уже сообщал «Новый День», должность главного архитектора Челябинска с 2020 года занимал Павел Крутолапов, но 13 июля он ушел в отставку.

На освободившееся кресло претендовали 6 человек. По итогам первого отборочного тура к дальнейшему участию допущены 5 кандидатов – все женщины.

13 ноября с ними проведут собеседование, по итогам которого будет определена победительница.

Челябинск, Софья Артемьева

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