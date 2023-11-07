В пригороде Челябинска жители три года не могут дождаться новой переправы

В Сосновском районе снова сорвали строительство моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в истории с мостом, который в пригороде Челябинска не могут построить уже третий год, наметился новый поворот. Теперь жители поселка Есаульский возлагают свои надежды на... бобров.

Напомним, единственный мост, соединяющий две части расположенного на территории Сосновского района поселка, построили 70 лет назад. Трухлявая переправа уже не пригодна для ремонта.

В 2021 году решение проблемы, казалось, сдвинулось с места: власти заключили контракт на сумму 25 миллионов рублей на строительство новой переправы.

Тогда и начались постоянные обещания и попытки строительства моста. В 2022 году контракт расторгли, хотя подрядчик получил 4 миллиона рублей за опоры, которые и сейчас просто лежат на месте, где должен был появиться новый мост. В мае 2023-го власти заключили новый контракт – на 60 миллионов рублей. Но и его расторгли.

Причины, по словам чиновников, в недобросовестных подрядчиках, которые все время повышают стоимость. За собой местные власти никакой вины не видят. Более того, замглавы района Сергей Чигинцев как-то заявил, что жители Есаульского должны быть им благодарны уже за то за то, что мост в работе.

Общественники держат вопрос на контроле с лета 2023 года. «После обращения в следственное управление СК РФ по Челябинской области, прокуратуру и к губернатору, администрация Сосновского района заявила, что 31 октября жители получат переправу. Сегодня мы выехали на место: опоры валяются, как и прежде, ни одного рабочего на стройке», – рассказали активисты.

Между тем, южноуральцы уже то ли в шутку, то ли всерьез обсуждают активизацию на реке семейства бобров. «Русло реки здесь сильно заужено, и бобрам очень легко строить свою плотину, – рассказывает один из жителей поселка. – Мы даже в этом году шутили: может, бобры у нас теперь подрядчики. Они быстрее всех построят здесь свой «мост», по которому для начала можно будет хотя бы ходить. А потом они увеличат плотину, и у нас появится полноценный проезд»,

А пока жители Сосновского района ждут помощи от трудолюбивых грызунов, общественники вновь обратились в администрацию Сосновского района с просьбой разъяснить, по какой причине снова произошел перенос сроков строительства, а также в прокуратуру региона и СКР с требованием провести проверку по данному факту.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»