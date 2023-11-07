Мэрия Челябинска выплатила 50 тысяч рублей за нападение стаи собак на школьницу

Суд обязал власти Челябинска выплатить родителям ученицы одной из школ компенсацию после нападения на нее бездомных псов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд прокурор Металлургического района обратился по итогам проверки по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней в результате укуса собаки.

В ходе нее установили, что в ноябре 2022 года возле дома №14 по улице 50 лет ВЛКСМ в Металлургическом районе областного центра стая бродячих собак бросилась за школьницей. Одно из животных накинулось на ребенка и укусило за ногу.

Медиками у девочки выявлена укушенная рана левой голени. После укуса собаки у школьницы появилось чувство страха перед животными.

Это и послужило основанием для предъявления прокурором иска в суд о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Металлургическим районным судом Челябинска исковые требования прокурора о взыскании с городской администрации компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней удовлетворены на сумму 50 тысяч рублей.

Решение суда исполнено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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