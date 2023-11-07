В Челябинской области на пять часов закроют движение по М-5

Движение по М-5 ограничат в четверг в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» в четверг, 9 ноября, с 9:00 до 14:00 по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе Челябинской области.

Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен.

С 14 ноября текущего года до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

Челябинск, Виктор Елисеев

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