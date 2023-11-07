Подростки-челябинцы угнали под носом у таксиста его авто

Челябинские полицейские задержали подростков, подозреваемых в угоне машины такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные в Советском районе областного центра.

О преступлении сообщил 26-летний житель Челябинска. Мужчина рассказал, что работает таксистом на своей машине Hyudai Solaris.

Приехав на очередной заказ, он посадил в салон автомобиля двух молодых людей. Парни попросили проехать через близлежащий поселок – якобы чтобы забрать их друга. Но в ходе поездки стало понятно, что никакого друга забирать не придется, и из-за этого между водителем и пассажирами вспыхнула ссора.

В какой-то момент таксист решил, что разбираться в салоне не слишком удобно, и предложил одному из оппонентов выйти на улицу. Но как только он покинул водительское сиденье, как молодой человек занял место за рулем и скрылся со своим другом в неизвестном направлении.

Впрочем, далеко уехать они не успели. Вскоре автомобиль остановили в частном секторе по улице Советская сотрудники ГИБДД. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Угонщиками оказались 17-летние подростки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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