В Челябинске художники и дизайнеры откроют свои квартиры и студии для всех желающих

«Челябинская квартиральня» начинает второй сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычный арт-проект стартует в Челябинске второй год подряд.

«Челябинская Квартиральня» – это проект, в рамках которого у всех жителей города появляется шанс заглянуть в гости к художникам, дизайнерам и коллекционерам, отмечают организаторы. Он дает возможность побывать в самых необычных мастерских, подсмотреть за творческим производством и познакомиться с уникальными работами.

Впервые акция прошла в 2022 году. Тогда она распахнула двери более десяти разных площадок, которыми стали мастерские, жилые квартиры и творческие пространства. В их стенах были представлены работы более 35 челябинских авторов.

«Челябинская Квартиральня возникла как реакция сообщества на создание художником Ильей Фроловым галереи, которую он открыл у себя дома. Спонтанно собралась целая серия квартирных выставок. Опираясь на опыт коллег из Самары, Екатеринбурга и Томска, мы сделали эти выставки доступными для всех, – рассказывают создатели проекта. – Квартиральня – это способ познакомиться с соседями-художниками в уюте их домашних мастерских, узнать о новых авторах и инициативах. А еще это игра с поиском локаций и людей на карте города».

В нынешнем году акция объединит уже 17 пространств, на которых в течение двух уик-эндов – 11, 12, 18 и 19 ноября – смогут собраться художники и любители искусства.

В первые выходные (11 и 12 ноября) свои двери откроют арт-галереи фотографа Ильи Фролова, дизайнера интерьеров Марии Латышевой, художников Елизаветы Важениной и Анастасии Савенко, мозаичиста Екатерины Зобниной, студия современного ткачества «Ткём» Ольги Шишкоедовой, мастерская керамики Fabrica и коллективная выставка молодых художников в Доме у зеленой лампы.

Участие в проекте бесплатное, однако количество мест ограничено. Желающим необходимо пройти регистрацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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