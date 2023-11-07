Италия первой в мире запретит синтетическую еду

В Евросоюзе планируют запретить синтетические продукты питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах запретить производство, импорт и сбыт продуктов питания, произведенных в лабораториях, заявил министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида на мероприятии, организованном европейскими консерваторами и реформистами (ECR).

«Италия станет первой страной, свободной от синтетической пищи, и хочет подать пример того, как ее можно регулировать», – цитирует министра от партии «Братья Италии» издание Euractiv.it.

По словам министра, подобная позиция обусловлена опасениями разделения общества, где качественная (натуральная) еда будет производиться только для богатой элиты.

Позицию Лоллобриджиды поддержал европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский (польская партия «Право и справедливость» / ECR).

«Как комиссар, я выступаю за традиционное сельское хозяйство, я очень сильно защищаю натуральные продукты. Система маркировки зависит не от меня, но я стараюсь защищать традиции, – заявил Войцеховский. – Синтетическое мясо – это не мясо, синтетическое молоко – это не молоко. Я защищаю натуральный продукт, и использование названия натурального продукта для обозначения синтетического, на мой взгляд, является шагом в неправильном направлении».

Впрочем, представители правых партий отметили, что пока большинство в Европарламенте не разделяют их точку зрения. И выразили надежду, что это может измениться после выборов 2024 года, если им удастся сформировать альтернативное левым большинство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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